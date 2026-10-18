«Никархо» в тяжелом состоянии: боец ММА пострадал в перестрелке во Владикавказе

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Василиса Власова
Василиса Власова 249 0

Оба участника конфликта доставлены в больницу.

Боец ММА пострадал в перестрелке во Владикавказе

Фото: Instagram*/ nikarkho_; 5-tv.ru

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В центре Владикавказа открыли стрельбу по бойцу ММА Ибрагиму Исламову

В центре Владикавказа произошла драка, переросшая в стрельбу. По информации СМИ, пострадал известный чеченский боец ММА.

В ночь на 18 октября между молодыми людьми по неизвестной причине вспыхнул ожесточенный конфликт. В ходе драки один из участников конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента.

Оба участника драки были доставлены в больницу. Как сообщают СМИ, один из них — боец Ибрагим Исламов, известный под прозвищем «Никархо». Он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Профессиональная карьера Ибрагима Исламова в ММА началась в 2021 году. Тогда популярный чеченский боец вышел в октагон на турнире Colosseum MMA, где в третьем раунде отправил в нокаут Максима Белинского.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В МВД по региону сообщили, что обстоятельства конфликта со стрельбой предстоит выяснить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что туристку из Барнаула избили на отдыхе во Вьетнаме. Инцидент произошел прямо на территории отеля, но администрация не спешила оказать необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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