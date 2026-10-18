Небесная кара или трагическая случайность? Крест убил священника в Эквадоре

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Василиса Власова
Василиса Власова 46 0

Трансляция службы шла в прямом эфире в соцсетях.

Фото, видео: legion-media/Album / J.Enrique Molina; x.com/EmergenciasEc; 5-tv.ru

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Сорвавшийся со стены крест убил священника в Эквадоре

Во время богослужения в Эквадоре на священника Патрисио Санчеса Молинари со стены упал тяжелый деревянный крест — от полученных травм пастырь скончался. Об этом рассказал телеканал 24 Horas.

«Сообщаем, что наш дорогой отец Патрисио Альфредо Санчес Молинари, служивший настоятелем церкви Перпетуо Сокорро в Центральном викариатстве, отошел в дом Отца, чтобы пребывать в Его присутствии и славе», — отметили в архиепархии Гуаякиля.

Трансляция службы шла в прямом эфире в соцсетях. Вскоре после случившегося архиепархия Гуаякиля официально подтвердила, что священник погиб.

Почему именно упал крест, пока неясно. В храме не уточнили, были ли у креста повреждения или проблемы с креплениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, мужчина оплатил похороны за 20 лет, — и остался без всего. США 94-летний мужчина заблаговременно до своей кончины решил позаботиться о смерти — он оплатил организацию церемонии, чтобы близким не пришлось заниматься этим в трудный момент. Однако когда мужчина умер, выяснилось, что все его пожелания выполнить уже невозможно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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