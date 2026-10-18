Небесная кара или трагическая случайность? Крест убил священника в Эквадоре
Трансляция службы шла в прямом эфире в соцсетях.
Фото, видео: legion-media/Album / J.Enrique Molina; x.com/EmergenciasEc; 5-tv.ru
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Сорвавшийся со стены крест убил священника в Эквадоре
Во время богослужения в Эквадоре на священника Патрисио Санчеса Молинари со стены упал тяжелый деревянный крест — от полученных травм пастырь скончался. Об этом рассказал телеканал 24 Horas.
«Сообщаем, что наш дорогой отец Патрисио Альфредо Санчес Молинари, служивший настоятелем церкви Перпетуо Сокорро в Центральном викариатстве, отошел в дом Отца, чтобы пребывать в Его присутствии и славе», — отметили в архиепархии Гуаякиля.
Трансляция службы шла в прямом эфире в соцсетях. Вскоре после случившегося архиепархия Гуаякиля официально подтвердила, что священник погиб.
Почему именно упал крест, пока неясно. В храме не уточнили, были ли у креста повреждения или проблемы с креплениями.
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