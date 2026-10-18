В Москве обновляют и создают новые спортплощадки у дома — Собянин

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Василиса Власова
Василиса Власова 27 0

Работа идет во всех округах столицы.

В Москве обновляют и создают новые спортплощадки у дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Собянин: в московских дворах оборудуют современные спортивные площадки

Столица продолжает развивать спортивную инфраструктуру: во дворах и рядом с домами появляются как обновленные, так и совершенно новые площадки — занятия спортом стали еще доступнее. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Во время ремонта дворов уже по традиции меняем старое оборудование и создаем новые спортивные зоны. Такая работа идет во всех округах Москвы», — говорится в сообщении.

Так, на Большой Черемушкинской улице в Академическом районе появилась уличная тренажерная зона. Жители могут заниматься на силовом спортивном инвентаре со сменным весом, а отдыхать на удобных скамейках. Кроме того, во дворе есть все для воркаута и настольный теннис.

На улице Айвазовского в Ясенево открылся народный парк со спортивным кластером: там есть силовые и кардиотренажеры, и баскетбольная площадка и зона уличной гимнастики с боксерскими грушами. Параллельно благоустроили соседний квартал — выполнили озеленение, сделали футбольное поле, площадки для детей и собак и пешеходные дорожки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице избавились от 60 километров воздушных проводов. Для благоустройства облика Москвы более 1,4 тысяч километров кабелей аккуратно спрятали под землю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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