Серия мощных взрывов прогремела минувшей ночью в нескольких регионах Украины

Мощные взрывы этой ночью прогремели в нескольких регионах Украины. Местные СМИ сообщили, что удары были нанесены по военным аэродромам в Миргороде под Полтавой и Озерном неподалеку от Житомира.

А также — по объектам в Днепропетровске, Кировограде, Николаевской области, и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах страны.

В Минобороны никак не комментировали данную информацию.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности - теракт на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия взрывов прогремела в портах Одесской области.