Серия мощных взрывов прогремела минувшей ночью в нескольких регионах Украины
Под удар попал и ряд военных аэродромов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru
Мощные взрывы этой ночью прогремели в нескольких регионах Украины. Местные СМИ сообщили, что удары были нанесены по военным аэродромам в Миргороде под Полтавой и Озерном неподалеку от Житомира.
А также — по объектам в Днепропетровске, Кировограде, Николаевской области, и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах страны.
В Минобороны никак не комментировали данную информацию.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности - теракт на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия взрывов прогремела в портах Одесской области.
- 16 окт
- «Здесь больше трепета»: солистки «Фабрики» о концертах перед военнослужащими
- 16 окт
- Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня
- 16 окт
- «На грани пропасти»: Украину предупредили о гражданской войне
- 16 окт
- «Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль
- 16 окт
- «Фактически мертвы»: в США назвали свою ошибку в украинском кризисе
- 16 окт
- «Без выхода»: в США рассказали, что Россия приготовила для Украины
- 16 окт
- Шойгу: ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ
- 16 окт
- Путин попросил Шойгу доложить о происходящем в зоне СВО на Украине
- 16 окт
- ВС РФ уничтожили самоходку «Краб» польского производства
- 16 окт
- «Уходи!» — в США посоветовали Зеленскому покинуть Украину
Читайте также
93%
-0.02 102.52
-0.03
Нашли ошибку?