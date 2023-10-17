Тот самый вкус: «Балтика» возродила производство пива по рецепту 1992 года
«Балтика» возродила производство пива по рецепту 1992 года
Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru
На заводах компании прошел первый розлив легендарного напитка.
Знакомая каждому российскому любителю пива «Балтика- 3» вернулась из 1990-х в 2020-е! В компании объявили, что снова начали выпускать популярный сорт. Говорят, что именно с него и началась новейшая история отечественного пивного рынка.
Сегодня на большинстве заводов компании выпустили первую партию, и теперь тот самый эталонный вкус «тройки» — идеальное сочетание солода, горчинки и плотности — снова доступен потребителям.
Все ингредиенты на сей раз только российские. Узнать пиво будет легко по ретро дизайну — фольга на горлышке как в 1990-х, и та самая бутылка- «чебурашка».
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