Удар исподтишка: украинские хакеры предприняли очередную неудачную попытку диверсии в России

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Алина Крылова
Алина Крылова 85 0

Украинские хакеры попытались взломать крупные российские Telegram-каналы

Удар исподтишка: украинские хакеры предприняли очередную неудачную попытку диверсии в России

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek via w

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Информация из каналов в мессенджере оказалась в руках неприятеля, но ненадолго.

После того, как украинскре контрнаступление на всех направлениях грандиозно провалилось, неонацисты предприняли новую попытку диверсии. Украинские хакеры взломали ряд крупных пророссийских Telegram-каналов минувшей ночью. Об этом сообщает портал Readovka.

По информации СМИ, злоумышленники воспользовались уязвимостью в структуре мессенджера, размещали встроенную ссылку, переход по которой «гарантирует» получение ранее слитых данных, однако как только человек делает «клик» мышкой, доступ к каналу моментально оказывается в руках злоумышленника. До недавнего момента хакеры использовали специально созданный бот, наводивший на владельцев каналов ужас из-за высокой эффективности своей работы.

Сразу после пропажи пароля в канале появилась надпись: «На связи NLB. Мы продолжаем взламывать крупные российские компании». Под удар попали многие региональные Telegram-каналы, но среди тех, что лишились паролей, есть и «крупняки» из столицы.

К моменту написания новости доступ в большую часть информационных групп уже восстановлен, но теперь владельцы ищут способы обезопасить себя от повторения ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России вскоре может прекратить работу WhatsApp*.

* — Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму

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