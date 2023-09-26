А прикроют ли? Что ждет WhatsApp* в ближайшем будущем

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

Депутат Горелкин: WhatsApp вряд ли подвергнут блокировке

А прикроют ли? Что ждет WhatsApp* в ближайшем будущем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Приложение перестанет работать на некоторых версиях Android.

В последнее время ходит множество слухов, касательно работы мессенджера WhatsApp*. Рассказываем актуальную информацию и развеиваем популярные мифы.

На сайте разработчиков приложения появилась информация, что с 24 октября смартфоны с операционной системой Android ниже версии 5.0 перестанут поддерживать работу мессенджера. Сегодня WhatsApp запускается на устройствах с Android 4.1, так что если вы не хотите лишиться своих чатов — лучше подумать о переходе на более новые версии ОС.

Также в СМИ появилась информация о том, что Госдума РФ рассматривает возможность блокировки мессенджера на территории России. Как сообщает сайт URA.RU, это связано с введением новой функции создания каналов, в которых может распространяться антироссийская пропаганда. Фича появилась более чем в 150 странах мира еще 13 сентября, после чего первый замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин заявил, что из-за этого в России готовы пересмотреть официальную позицию относительно работы приложения. Позже Горелкин отметил, что WhatsApp вряд ли будет подвергнут блокировке, так как разработчики не собираются вводить данную функцию на территории РФ. В Роскомнадзоре же, однако, предупредили, что при появлении в мессенджере каналов с запрещенной информацией, доступ к приложению будет незамедлительно закрыт.

Стоит отметить, что с 1 марта 2023 года банки и финансовые организации не могут использовать WhatsApp для передачи персональных данных при предоставлении услуг и документов, а сотрудникам Российской полиции посоветовали удалить рабочие чаты в мессенджере, так как компания-владелец приложения — Meta, признана Минюстом экстремистской организацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские спецслужбы вербуют российских офицеров через WhatsApp.

* — Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму

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А прикроют ли? Что ждет WhatsApp* в ближайшем будущем

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