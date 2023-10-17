Два Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Плановый полет над нейтральными водами Японского моря совершили два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространств», — приводятся слова командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Полет длился примерно семь часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи истребителей Су-35С ВКС.

Кобылаш добавил, что российские летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийских морей.

Ранее 5-tv.ru показал, как экипаж Су-30СМ уничтожает врагов в зоне спецоперации на Украине.