Два Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

Стратегические ракетоносцы выполняли задачу около семи часов.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

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Плановый полет над нейтральными водами Японского моря совершили два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространств», — приводятся слова командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Полет длился примерно семь часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи истребителей Су-35С ВКС.

Кобылаш добавил, что российские летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийских морей.

Ранее 5-tv.ru показал, как экипаж Су-30СМ уничтожает врагов в зоне спецоперации на Украине.

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