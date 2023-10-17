Два Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Стратегические ракетоносцы выполняли задачу около семи часов.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru
Плановый полет над нейтральными водами Японского моря совершили два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространств», — приводятся слова командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
Полет длился примерно семь часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи истребителей Су-35С ВКС.
Кобылаш добавил, что российские летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийских морей.
Ранее 5-tv.ru показал, как экипаж Су-30СМ уничтожает врагов в зоне спецоперации на Украине.
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