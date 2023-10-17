Как экипаж Су-30СМ уничтожает врагов: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

В ходе выполнения боевых задач наши бойцы с многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

Слаженная работа военнослужащих реактивных дивизионов во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов и арткорректировщиками, позволяет наносить оперативное огневое поражение по выявленным местам скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции украинских боевиков.