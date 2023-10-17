VK Education открывает набор в лабораторию DreamLab для школьников

DreamLab — профориентационная лаборатория VK Education, где ученики 8—11 классов могут попробовать свои силы в digital-профессиях и поработать над реальными проектами, которые можно будет включить в портфолио. Школьники смогут выбрать одно из четырех направлений: «Управление и развитие», «Продвижение цифрового продукта», «Исследования и дизайн цифровых продуктов», «Внутренние коммуникации».

Участники трека «Управление и развитие» узнают, как запускать проекты и эффективно управлять ими, а также познакомятся с профессиями продакт-менеджера и менеджера по развитию бизнеса.

На треке «Продвижение цифрового продукта» школьники научатся создавать и реализовывать маркетинговые стратегии, вести сообщества ВКонтакте и попробуют себя в роли маркетологов и контент-менеджеров.

Программа трека «Исследование и дизайн цифровых продуктов» включает знакомство с основами тестирования и создания удобного интерфейса цифровых продуктов, а также с методологией CustDev. Участники сделают первые шаги в профессиях тестировщика, UX-исследователя, UX/UI-дизайнера.

Школьники, которые выберут трек «Внутренние коммуникации», получат навыки формирования команды и ее мотивации и познакомятся с работой HR-специалиста.

Чтобы стать участником лаборатории DreamLab, нужно пройти отбор: до 2 ноября подать заявку в чат-боте и выполнить тестовое задание. Обучение будет проходить офлайн с 6 по 30 ноября в различных городах, среди них: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Новосибирск, Сириус (Сочи), Томск, Ростов-на-Дону и Казань. После мастер-классов до конца года участники будут работать над кейсами.

«В рамках профориентационного направления VK Education мы реализуем множество программ и проектов, которые помогают школьникам погрузиться в IT и digital-сферу и определиться с выбором будущей профессии. Участие в лаборатории DreamLab дает ребятам возможность еще во время учебы в школе попробовать свои силы в решении реальных задач, с которыми сталкиваются специалисты в своей практике. Участники лаборатории смогут сделать первые шаги в самых востребованных цифровых профессиях, развить полезные навыки под кураторством экспертов, а также поработать над проектами с использованием технологий VK», — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Выпускники лаборатории получат сертификат и возможность присоединиться к проектному офису DreamLab, чтобы продолжить развиваться в интересующей профессии. Участники проектного офиса выполняют задания с использованием продуктов и сервисов VK, например снимают клипы, создают и развивают сообщества, тестируют новые сервисы и многое другое. Они также ежемесячно получают баллы в сервисе «Другое Дело» — их можно потратить на развивающие программы, курсы, стажировки и другие полезные бонусы для обучения и старта карьеры.