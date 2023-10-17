«Главное, не попасть»: что ждет РФ и Китай после встречи Путина и Си Цзиньпина

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 2 619 0

Востоковед Котков: РФ нужно по максимуму сохранять независимый от Китая статус

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; ВКонтакте / Кирилл Котков / id580824997; 5-tv.ru

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Российская сторона собрала огромную делегацию ради официального визита в Китай.

В Китае стартует форум «Один пояс, один путь». В Пекин уже прибыли все делегации, в том числе российская — во главе с президентом России Владимиром Путиным. Российского лидера в Китае уже успели назвать главным гостем, несмотря на то, что в страну приехало огромное количество глав государств.

Уже в первый день Владимир Путин провел запланированные встречи с представителями сразу двух восточных государств. Главными же должны стать переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Мировые лидеры обсудят вопросы о дальнейшем сотрудничестве и о возможном курсе, который страны планируют выбрать на ближайшие пару лет. В беседе с 5-tv.ru востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков объяснил, каких сюрпризов стоит ждать российской стороне от китайских партнеров в перспективе.

Что ждет Путина в Китае на форуме «Один пояс, один путь»?

По словам Коткова, у ситуации есть все предпосылки для роста и укрепления торговых и экономических отношений. Главное, не позволить восточным партнерам повлиять на уже выбранный Москвой курс. Ситуация может измениться только в случае, если Россия решит переосмыслить имеющуюся политику и определит для себя новые тенденции.

«Безусловно, отношения России с Китаем будут нарастать, и здесь главное России не попасть в положение шлюпки, которая будет барахтаться в фарватере китайского парохода», — высказал мысль политолог.

Эксперт отметил, что даже у сильного политического режима КНР есть в перспективе одна проблема, которую — как показывает опыт других стран — с трудом возможно избежать.

«Уход лидера провоцирует просто тектонические изменения абсолютно во всем. Не стало лидера и окружающих его людей, и меняется все. В США, приходят президенты, но они выполняют функцию диктора на телевидении, а основные политические тенденции, заданные десятки лет назад, они не меняют», — объяснил он.

По словам Коткова, преимущества российского политического устройства над американским позволяет правительству страны быть уверенным в надежном сотрудничестве с Китаем.

«США движутся в коридоре принятия решений, которые были заранее заложены, приняты еще десятки лет назад. У нас такого нет, поэтому эта дружба может, что называется, измениться в очень короткий срок, но в ближайшие годы России волей-неволей придется много сотрудничать с Китаем», — вынес соответствующий вердикт он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях III Международного форума «Один пояс, один путь».

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