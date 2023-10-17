Что ждет Путина в Китае на форуме «Один пояс, один путь»?

К форуму прилагается обширная культурная программа и недюжинные меры безопасности.

Из международной повестки тему кризиса на Ближнем востоке постепенно вытесняют события на востоке Дальнем. В Китае сегодня стартует форум «Один пояс, один путь». В Пекин уже прибыли все делегации, в том числе российская — во главе с президентом России Владимиром Путиным.

График главы государства расписан буквально по минутам. Только на сегодня запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Главные переговоры — российско-китайские — состоятся завтра. Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретятся, как в расширенном составе — с участием правительственных делегаций, так и в формате рабочего завтрака.

В Кремле не исключили, что они также пообщаются тет-а-тет. Их встречи, как подчеркнули в нашем МИДе, никогда не носили формальный характер. Из Пекина — репортаж корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Самолет президента России приземляется в пекинском аэропорту. Владимира Путина здесь, в Китае, называют главным гостем саммита «Один пояс — один путь».

В планах, помимо выступления на самом форуме, — переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Причем в два этапа: сначала в расширенном составе. Потом — в формате рабочего завтрака. Как подсчитали китайские журналисты, лидеры России и Поднебесной встречались уже 40 раз.

Пекин еще ночью стал готовиться к приезду высоких гостей. Перекрыты улицы. На ключевых перекрестках — даже не регулировщики, а солдаты.

В китайской инициативе один пояс один путь участвуют 150 стран. Значит, в Пекин приехали тысячи гостей со всего мира. На знаменитой улице Ванфуцзин повара готовят изысканные блюда. В самой инициативе «Один пояс» нет никакой экзотики. Зато масса преимуществ. Цель — воссоздать древний «шелковый путь», когда между востоком и остальным миром шел активный обмен товарами. Кажется, получилось.

С 2013 по 2022 год совокупный товарооборот между Китаем и странами-участницами инициативы достиг 19,1 триллиона долларов, а среднегодовой темп роста составил 6,4%. По факту речь идет как раз о создании многополярного мира, где нет незначимых регионов и государств. Важны все. А для расчетов может быть совсем скоро использована альтернативная доллару валюта. По крайней мере для расчета между странами БРИКС, которые тоже играют большую роль в «поясе». Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Сейчас наиболее актуальным является создание расчетной единицы на базе цифровых финансовых активов, все-таки это современная технология, это цифровые активы, которые подлежат контролю со стороны центральных банков наших стран, никак не связаны с внешней инфраструктурой и абсолютно надежны. Сегодня наши резервы хранятся в юанях, золоте как базовых двух активах. Думаю, что в текущий момент это наиболее надежные активы для хранения золото-валютных резервов», — сказал Силуанов.

А пока в международный конгресс-центр только прибывают кортежи и начинают работу журналисты со всех уголков планеты.

Здесь же можно приобщиться к трехтысячелетней культуре Поднебесной — народная медицина, традиционные ремесла. А вот здесь рисуют маски для легендарной пекинской оперы.

Чтобы и на самом форуме все было сыграно, как по нотам, уже накануне начали работать министры иностранных дел. У президента Путина обширная программа: на полях встречи с мировыми лидерами и главами международных организаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи Путина и Си Цзиньпина, сообщал 5-tv.ru.