Когда нет времени на готовку: опасно ли питаться полуфабрикатами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Диетолог Лазуренко: регулярное употребление полуфабрикатов вредит здоровью

Когда нет времени на готовку: опасно ли питаться полуфабрикатами

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Полуфабрикаты могут стать причиной аллергии и обострения хронических заболеваний, поэтому не стоит питаться ими регулярно. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко.

По словам эксперта, употреблять полуфабрикаты можно лишь изредка, когда нет времени на готовку. При этом нужно обращать внимание на срок годности и состав продукта.

Так, чем меньше можно хранить полуфабрикат, тем он натуральнее. Что касается ингредиентов, то лучше избегать изделий с вредными добавками и избыточным количеством сахара и усилителей вкуса.

Лазуренко предупредила, что некачественный полуфабрикат может вызвать аллергическую реакцию организма, расстройства желудочно-кишечного тракта и обострение хронических заболеваний. В идеале, добавила диетолог, стоит вообще отказаться от их употребления — нет ничего полезнее сваренного куска мяса птицы или рыбы с овощами, подчеркнула Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор Александр Мясников посоветовал ежедневно есть орехи для снижения уровня холестерина и предотвращения развития атеросклероза.

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