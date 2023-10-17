Когда нет времени на готовку: опасно ли питаться полуфабрикатами

Как выбрать максимально безопасный для здоровья продукт быстрого приготовления?

Полуфабрикаты могут стать причиной аллергии и обострения хронических заболеваний, поэтому не стоит питаться ими регулярно. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко.

По словам эксперта, употреблять полуфабрикаты можно лишь изредка, когда нет времени на готовку. При этом нужно обращать внимание на срок годности и состав продукта.

Так, чем меньше можно хранить полуфабрикат, тем он натуральнее. Что касается ингредиентов, то лучше избегать изделий с вредными добавками и избыточным количеством сахара и усилителей вкуса.

Лазуренко предупредила, что некачественный полуфабрикат может вызвать аллергическую реакцию организма, расстройства желудочно-кишечного тракта и обострение хронических заболеваний. В идеале, добавила диетолог, стоит вообще отказаться от их употребления — нет ничего полезнее сваренного куска мяса птицы или рыбы с овощами, подчеркнула Лазуренко.

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