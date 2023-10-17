В Петербурге задержаны еще пять участников группы мигрантов, избивавшей прохожих

Полиция задержала еще пятерых участников группы, избивавшей случайных прохожих на улицах Санкт-Петербурга. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Уточняется, что задержаны почти все подозреваемые, кроме 17-летнего Турала. Парень является организатором Telegram-канала, куда публиковали видеозаписи с избиениями. Он ударился в бегство. Розыск продолжается.

Возраст остальных подозреваемых от 16 до 18 лет. Известно, что первый — петербуржец — был задержан накануне, 16 октября, по месту проживания в Московском районе города. Сегодня же удалось задержать еще четверых граждан ближнего зарубежья и одного местного жителя.

Все задержанные фигуранты были доставлены в следственные органы. В их отношении продолжаются процессуальные действия.

В МВД информацию подтвердили. На сайте ведомства сообщается, что молодые люди были задержаны как в черте города, так и в Ленинградской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербуржец вышел на свободу из-за юридической ошибки.