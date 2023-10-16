«Можно заметить через три месяца»: как бороться с последствиями COVID-19

Последствия коронавируса могут проявляться в течение многих месяцев после болезни. Большинство пациентов жалуются на слабость, боли в суставах, искажение вкусов и запахов, неврологические проблемы и выпадение волос.

Впрочем, осложнения болезни могут быть более серьезными и даже опасными для жизни. Как обследоваться после выздоровления и что делать при появлении проблем со здоровьем, объясняют «Известия».

Последствия коронавируса могут проявляться в течение многих месяцев после болезни. По словам врачей, у переболевших тяжелой формой часто появляются нарушения функции легких и ухудшение дыхания.

Остальные пациенты жалуются на усталость, боли в суставах, мышечную слабость, искажение запахов, неврологические проблемы и выпадение волос.

«Потому даже после полного выздоровления рекомендуется пройти комплекс исследований, чтобы оценить возможные осложнения. В их перечень входят: проверка уровня витамина D, так как его дефицит приводит к более длительному восстановлению, общий анализ крови, оценка состояния сердечной мышцы, а также контроль за показателем кислорода в крови», — рассказывает руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова.

По ее словам, патологическое состояние после болезни может сопровождаться различными симптомами. Самый распространенный — потеря обоняния, которая происходит из-за поражения периферической части обонятельных нервов.

Такое состояние может сохраняться долго: многие пациенты начинают ощущать запахи и вкусы не ранее чем через три месяца. Для быстрого возвращения обоняния рекомендуются промывания носа изотоническим раствором и обонятельные тренировки, которые заключаются в определении знакомых ароматов.

«Также переболевших часто беспокоит усиленное выпадение волос, которое можно заметить через два-три месяца после выздоровления. Потеря волос может продолжаться до полугода и являться последствием стрессового фактора или дефицита витаминов и микроэлементов в организме. В таком случае необходимо укреплять иммунитет, пересмотреть рацион питания и свести к минимуму переживания», — говорит врач.

Некоторые последствия коронавируса опасны для человека: они могут привести к серьезным осложнениям. Во время заболевания часто поражаются печень и почки, поэтому их мониторинг обязателен для всех пациентов с постковидным синдромом.

«Состояние печени можно оценить с помощью биохимических показателей АЛТ и АСТ, а почечную патологию определяют по уровню креатинина и мочевины. Их поражение может быть связано как с вирусной нагрузкой, так и большими дозами лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков», — заключает врач.

Советы кардиолога

Как говорит заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик, в долгосрочной перспективе COVID-19 может оставлять функциональные последствия со стороны практически любых органов и систем организма. Изменения могут затрагивать сердце, легкие, печень, почки и головной мозг.

«Наряду с функциональными изменениями могут развиваться и структурные: кардиопатия, инфаркты миокарда, разнообразные нарушения ритма и проводимости, инсульты, тромбозы, поражения периферических нервов, фиброз легких и нефротический синдром», — рассказывает он.

По словам кардиолога, одним из наиболее распространенных осложнений инфекции считается поражение сердечно-сосудистой системы. Нарушение свертываемости крови способно привести к образованию тромбов, а изменения жесткости сосудистой стенки часто становятся причиной повышения артериального давления.

«Именно поэтому для всех пациентов, перенесших ковид в тяжелой форме, обязательна консультация кардиолога. Также к этому врачу стоит обратиться тем, у кого появились боли в области сердца, одышка, отеки или учащенное сердцебиение», — советует Дупик.

Для исключения патологий других органов он рекомендует обратить внимание на состояние легких (после перенесенной пневмонии), сердца, нервной системы, почек и печени. Помимо этого, необходимо оценить состояние вен нижних конечностей и свертывающей системы крови.

Какие анализы сдавать после коронавируса?

Для оценки состояния организма после болезни врачи рекомендуют сдать несколько анализов. По словам генерального директора центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрея Исаева, в первую очередь каждому пациенту следует проверить гемостаз.

«Исследование позволяет проверить свертывающую и противосвертывающую функции крови. Это необходимо, потому что после коронавирусной инфекции эти функции часто нарушаются. Если вовремя не привести показатели в норму, возникает угроза инсульта или инфаркта. Контроль проводится на этапе выписки с больничного и повторяется еще раз через две недели», — рассказывает Исаев.

Кроме того, по его словам, необходимо проверить D-димер — этот показатель позволяет оценить скорость распада тромбов (при превышении референсных значений врач может назначить прием антикоагулянтов), а также железо, цинк и медь. Эти микроэлементы активно участвуют в работе иммунной системы, и после коронавируса их запасы в организме могут иссякнуть.

«Еще одно важное исследование — липидный профиль. COVID-19 может приводить к нарушению липидного обмена, а это грозит образованием атеросклеротических бляшек с последующим риском инфаркта или инсульта. Поэтому важно вовремя проверить такие показатели, как индекс атерогенности, уровень триглицеридов, холестерин высокой и низкой плотности», — отмечает специалист.

Также в перечень составленных врачом исследований входят ферменты печени аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ). С одной стороны, они являются маркерами гепатита, но также могут указывать на миокардит — частое осложнение при коронавирусе.

Также об этом заболевании может сигнализировать лактатдегидрогеназа (ЛДГ). В таком случае необходимо обратиться к врачу и пройти лечение.

«Кроме того, COVID-19 негативно влияет на обменные процессы, поэтому рекомендуется оценить и показатели работы почек — мочевину и креатинин», — заключает врач.

Выпадение волос после коронавируса

Одним из самых неприятных последствий коронавируса для женщин, пожалуй, можно назвать резкое выпадение волос — или телогеновую алопецию. Как объясняет президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ната Гончар, проблема возникает на фоне инфекционной интоксикации, стресса и недостатка витаминов и минералов для поддержания здоровья и роста волос. Свою роль может играть прием антибактериальных и гормональных препаратов, назначаемых во время болезни.

«Согласно исследованиям, с проблемой выпадения волос сталкиваются около 70% переболевших коронавирусом. Она может проявиться спустя два-четыре месяца после болезни, а иногда и во время нее», — рассказывает Гончар.

По ее словам, в таких ситуациях существует универсальный метод обследования — трихоскопия, которая с точностью определит причину проблемы и поможет подобрать лечение. Для обследования кожи головы и волос применяется трихоскоп, который анализирует количественные и качественные характеристики волос от корня до кончика.

Также желательно сдать анализы крови на аминокислоты, микроэлементы и витамины и анализ волос на минеральный обмен. Говоря о профилактике выпадения волос, эксперт призывает в первую очередь обратиться к правильному питанию и сбалансированному рациону.

«Желательно исключить сладости, кондитерские изделия, дрожжевые продукты и конечные продукты гликирования. Выпечку и хлеб лучше заменить на безглютеновые или цельнозерновые. А вместо молочных продуктов в период восстановления использовать безлактозные, например, растительное молоко и кокосовый йогурт. Кроме того, в рацион можно добавить продукты, богатые витаминами C и D (последний содержится в лососе, печени трески, яичных желтках)», — рекомендует основатель МИИН.

Также поддержать организм и ускорить процесс выздоровления помогут витамины, но перед началом их приема необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом. В списке, составленном нутрициологом, — витамин С (способствует усвоению железа, которое необходимо для правильной работы фолликулов волос), кверцетин (полезный флавоноид с противовирусным противовоспалительным и антиоксидантным свойством), цинк (обеспечивает регенерацию кожного покрова, стимулирует выработку кератина и коллагена — основных белков, которые содержатся в стержне волос).

"Полезными для роста волос также будут витамин D, который укрепляет клеточный иммунитет и помогает создавать новые фолликулы, и витамин А — ретинол способствует выработке кожного жира, который увлажняет эпидермис головы и помогает сохранять волосы здоровыми. Кроме того, он улучшает регенерацию тканей и снижает шелушение кожи", — заключает Гончар.

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