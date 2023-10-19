Разборки с рукоприкладством: жительница Петербурга встречается с треш-стримером

Прекрасные и теплые отношения пары превратились в настоящий кошмар для женщины.

Волком в овечьей шкуре оказался пользователь одного из ресурсов для знакомств, с которым столкнулась жительница Петербурга. Прекрасные и теплые отношения пары превратились в настоящий кошмар для женщины. Прекрасный принц оказался треш-стримером и превратил ее жизнь в ад. В деталях истории разбирался корреспондент «Известий» Марк Стакионис.

К нам в редакцию обратилась петербурженка, которая пострадала от треш-стримера. На женщину, по ее словам напал, знакомый и закидал камнями. Доказательства попали на камеру телефона, ведь в момент нападения велась интернет-трансляция.

Матерные разборки с рукоприкладством. Таким совсем не детским образом прошел день рождения ребенка — приглашенные гости ведут трансляцию в сети. Жертва из видеоролика — Наталья, познакомилась с агрессивным мужчиной по имени Михаил, в интернете еще год назад. Поначалу общение было довольно теплым — частые переписки, посиделки в квартире и встречи с друзьями. Спустя месяц отношения между знакомыми внезапно изменились — мужчина начал ей угрожать и даже закидал камнями.

«Крышня просто съехала. Не знаю почему, он каждый день пьет пьет. Не работает, а люди вот донаты кидают деньги ему. Он это пропивает. Долгов у него много, я его сколько раз спасала от пьянки, кормила», — рассказывает бывшая подруга Михаила Наталья.

Свою страницу в приложении знакомств Михаил превратил в полноценный и довольно популярный треш-блог. В месяц ему отправляют до 20 тысяч рублей.

Встретиться с нами лично стример не захотел, уж слишком график насыщенный. Конфликт с Натальей объяснил банальной историей о неразделенной любви.

«Она, понимаете, она как вам сказать. За мной постоянно бегает, человек неадекватный, человек больной. Сто раз ей было сказано, она от меня не отстает», — объяснил Михаил суть конфликта с Натальей.

Свое амплуа блогер объяснил востребованностью у публики, которая готова платить именно за трэш-контент.

«Я как бы нормальный, адекватный я там нигде на учете не состою. Я нормальный адекватный. Просто как бы для контента и все», — сказал он.

Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Ради хайпа и донатов Михаил не задумываясь готов напасть, к примеру, с ножом на дверь лифта.

Спустя несколько часов после нашего разговора Михаил провел очередную трансляцию, где в красках рассказал, что им заинтересовались журналисты. То, что он так и не дал комментарий на камеру, стример решил умолчать. Может на этот шаг он осмелится в следующий раз.

«Мне даже они звонили. Я сегодня с ними 10 минут разговаривал по телефону. Спрашивали что, чего и как. Приедут еще раз ко мне. Ну да приедут еще раз ко мне», — заявил Михаил в эфире своего стрима.

Наталья написала второе заявление в полицию на своего знакомого. По ее словам она далеко не единственная, кто пострадал от рук Михаила, а значит продолжение истории не заставит себя долго ждать.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, треш-блогеров хотят наказывать по УК и лишать интернета за криминал.