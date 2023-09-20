Боль на потеху: в России хотят оставить треш-стримеров без интернета

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

«Известия»: треш-блогеров хотят наказывать по УК и лишать интернета за криминал

Боль на потеху: в России хотят оставить треш-стримеров без интернета

Фото: www.globallookpress.com / Jan Walter

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В Госдуме считают, что надо наказывать создателей контента за распространение видео с совершением преступления по Уголовному кодексу и КоАПу.

Соответствующие инициативы, которые предусматривают поправки в Уголовный и административный кодексы, уже направили в правительство. Как пишут «Известия», идею поддержали в Роскомнадзоре.

Блокировать доступ в интернет предлагается блогерам, которые в своих видео показывают совершение преступлений. Предусмотрена и реальная уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы.

Правда, как отметили эксперты, пока неясен механизм наказания, поскольку треш-стримеры зачастую лишь демонстрируют опасный контент, а не напрямую участвуют в преступлении. И доказать их вину довольно проблематично.

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