Боль на потеху: в России хотят оставить треш-стримеров без интернета

«Известия»: треш-блогеров хотят наказывать по УК и лишать интернета за криминал
Фото: www.globallookpress.com / Jan Walter
В Госдуме считают, что надо наказывать создателей контента за распространение видео с совершением преступления по Уголовному кодексу и КоАПу.
Соответствующие инициативы, которые предусматривают поправки в Уголовный и административный кодексы, уже направили в правительство. Как пишут «Известия», идею поддержали в Роскомнадзоре.
Блокировать доступ в интернет предлагается блогерам, которые в своих видео показывают совершение преступлений. Предусмотрена и реальная уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы.
Правда, как отметили эксперты, пока неясен механизм наказания, поскольку треш-стримеры зачастую лишь демонстрируют опасный контент, а не напрямую участвуют в преступлении. И доказать их вину довольно проблематично.
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