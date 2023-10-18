Обыски проходят у возможных соучастников избиений прохожих в Петербурге

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 195 0

Следствие проверяет наличие дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных, четверо из которых — граждане Азербайджана.

Обыски проходят у возможных соучастников избиений прохожих в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Правоохранители проводят обыски по местам жительства возможных соучастников избиений прохожих в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения других соучастников, а также установления возможных дополнительных эпизодов их преступной деятельности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне сообщалось о задержании шести участников группы, избивавшей прохожих на улицах Северной столицы и публиковавшей видео нападений в соцсети. Четверо из них граждане Азербайджана, двое — местные жители. Всем задержанным от 16 до 18 лет.

После задержания молодых людей, причастность которых к избиениям устанавливается, возбуждено несколько уголовных дел по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» в Московском и Красносельском районах Петербурга.

На днях СМИ опубликовали информацию о появлении в Петербурге группы иностранных мигрантов, которые из хулиганских побуждений избивают и оскорбляют прохожих, снимают свои действия на видео и выкладывают кадры в сеть. Нападения происходили в основном возле станций метро и в торговых центрах Северной столицы.

Опубликованными кадрами заинтересовалась полиция. Ее сотрудники приняли меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписях с противоправными действиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факты нападений уроженцев Азербайджана на жителей Петербурга.

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