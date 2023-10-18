«Не играть, а проживать свою роль»: Сергей Безруков отпраздновал 50-летний юбилей

Один из самых ярких и разноплановых актеров современного театра и кино сегодня отмечает юбилей. Сергею Безрукову — 50. Его роли — это всегда самые запоминающиеся герои — Сергей Есенин, Александр Пушкин, Владимир Высоцкий. Но, пожалуй, больше всего он полюбился россиянам в образе бандита из 90-х — знаменитого Саши Белого, который стал настоящим кумиром всех юношей двухтысячных.

И даже в свой день рождения любимый артист не отдыхает — съемки, репетиции, а еще обучение студентов — которые с нетерпением ждут каждого занятия. Корреспондент «Известий» Анна Воропай одной из первых поздравила юбиляра.

Уже звонок, но группа будто не слышит. По разлитым в мастерской лужам бодро топает его «донбасский курс» — так Сергей Безруков называет своих студентов из ростовского отделения ВГИКа.

«Если выходишь на сцену — то тратиться, тратиться и еще раз тратиться. В этом есть честность перед зрителем. Не играть, а проживать свою роль», — говорит народный артист России Сергей Безруков.

Каким бы плотным ни был график: съемки, репетиции или вот юбилей — на занятия к ним он обязательно приезжает раз в месяц и старается, чтобы студенты могли сыграть с ним хоть небольшие роли.

Его собственная золотая рыбка, кажется, исполнила все желания — еще задолго до 50. В 28 лет — заслуженный артист России, в 35 — народный. В списке фильмов — знаковые роли — наше все: Александр Сергеевич Пушкин, Владимир Высоцкий, Сергей Есенин — это в честь него отец Безрукова дал сыну имя. Пока одни подшучивают — кого актер только не сыграл, другие восхищаются даром перевоплощений. И мало кто понимает, каково это — соглашаться на такие роли.

«Это очень серьезная работа, причем психологически очень сложная. Если ты проникаешь в образ, по-настоящему проживаешь свою роль, то это конечно же очень серьезный удар и по психике, и по физическому состоянию», — рассказывает Безруков.

Именно поэтому его персонажам — верят. Безоговорочно.

Когда по телевизору показывали сериал «Бригада» — опасные улицы и подворотни затихали. Культовая бандитская сага принесла Безрукову всероссийскую славу.

«Сережа играет спектакли, что называется, как в последний раз. Играет, не жалея себя ни секунду. Играет в полном понимании и в полной вере в обстоятельства его персонажа», — говорит заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

Зрители понимают и его скромного милиционера из сериала «Участок», где Сергей Безруков спел так, что у всех на сердце стало горячо-горячо.

«Он поет с таким актерским выражением, что называется <…> Потому что он полностью отдается <…> Он такой свой, наш. Мы одной крови», — делится впечатлениями от работы актера народный артист России Николай Расторгуев.

Поддержали поклонники и новое увлечение — 5 лет назад Сергей Безруков исполнил мечту детства. Основал свою рок-группу «Крестный папа».

«Он замечательно поет, вот у него актерское пение. Как, скажем, Андрей Миронов пел — из этой же плеяды. Потому что актерское пение — это вообще отдельный жанр. Он проживает на сцене», — восхищается актером народный артист России Денис Мацуев.

«Пусть будет много ролей, а у вас всегда их было много. Путь будут интересные, талантливые, режиссеры проекты. И будет много здоровья. С Юбилеем!» — поздравила Безрукова с днем рождения заслуженная артистка России Юлия Пересильд.

Если на сцене с гитарой он «крестный папа», то в театре про Сергея Безрукова говорят- «губернский папа». В 2013 он стал худруком, а по сути — кризис-менеджером театра, который ему пришлось создавать заново. Теперь каждый спектакль — с аншлагом.

«В этом году 10 лет Московскому Губернскому театру. Поэтому для меня юбилей — это юбилей театра. Я свою юбилей не отмечаю никак. И не хочу, собственно, сейчас не до юбилеев», — сказал худрук театра.

К юбилею жена актера Анна Матисон приготовила трогательный подарок — 4 серийный документальный фильм. С уникальными кадрами с репетиций и съемочных площадок.

«Аня придумала такой интересное название — „Чье сердце бьется громче“. Ну пока оно бьется. И я думаю, что будет биться еще долго. Я очень надеюсь <…> Скажу коротко — работаем дальше», — отрезал Безруков.

Что нас ждет в новом сезоне в Московском Губернском театре, ранее сообщал 5-tv.ru.