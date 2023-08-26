Театральный юбилей: что нас ждет в новом сезоне в Московском Губернском театре

Московский Губернский театр открывает новый сезон, и он будет полон сюрпризов. Ожидаются премьеры спектаклей по Толстому и Островскому.

26 августа, по словам художественного руководителя Сергея Безрукова, уже ждут зрителей — на сцене яркий спектакль «Джаз-комедия». Атмосферу праздника прочувствовала корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.