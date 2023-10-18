Гибель личности: почему после эмиграции человек обречен на горе

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Рита Миронова
Рита Миронова 26 0

Журналистка Дементьева назвала эмиграцию верным путем к смерти личности

Гибель личности: почему после эмиграции человек обречен на горе

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Почему выученный язык и понимание культуры никогда не сделают переехавшего «своим»?

Эмиграция — это путь к верной гибели себя как личности. Об этом изданию Газета.ру заявила журналистка, специалист по международным отношениям Аглая Дементьева.

В качестве примера она поделилась историей своей эмиграции в Аргентину. Вместе с мамой Дементьева переехала в страну еще в детстве.

Однако все время думала о том, что вернется в Россию, когда повзрослеет. Выученный язык и понимание культуры не делают эмигранта «своим», убеждена журналистка.

«Мне просто хотелось каждый раз не диктовать свое имя по буквам, хотелось разделять свои пищевые пристрастия с окружающими, никому не объяснять, что за странную музыку я слушаю», — поделилась автор.

В Россию она в итоге вернулась, как и планировала в детстве. Теперь Дементьева получает «колоссальное удовольствие» от проживания на родине.

«Моя страна — это мой язык. Это когда внутри у меня вшит культурный код этого места. Это люди, которые похожи и на меня и на моих родственников», — отметила журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Третьякова из «Ранеток» с грудным ребенком осталась без жилья в Аргентине.

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