Елена Третьякова из «Ранеток» с грудным ребенком осталась без жилья в Аргентине

Экс-участница поп-группы «Ранетки» Елена Третьякова, которая в прошлом году переехала в Аргентину и там родила сына, оказалась в патовой ситуации. На днях она в очередной раз столкнулась с жилищным вопросом. Терпение ее стало покидать после того, как сына начали кусать блохи.

Третьякова рассказала, что увидев квартиру впервые, в которой она жила, сначала восхитилась. Просторная, светлая. Лишь в процессе проживания стала замечать минусы: неработающие кондиционеры, вечная духота, нежелание хозяйки квартиры как-то способствовать улучшению условий проживания. Но последней каплей стали тараканы, которые были буквально везде. А чуть позже появились и блохи. Не договорившись с хозяйкой, Третьякова с малышом съехала. Но другие варианты быстро найти не смогла.

«Нам негде жить», — с тревогой заявила Третьякова в своем блоге.

Правда, все же один возможный вариант ей подвернулся, но квартира находится в другом городе. Ради жилья знаменитость отправилась за 600 километров. Чем закончится поездка — пока что она только со страхом может представить.

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