«Лишили кислорода»: в Британии сообщили, что случилось с Зеленским из-за Израиля

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 407 0

Вице-маршал Белл: Зеленский утратил внимание СМИ из-за конфликта в Израиле

«Лишили кислорода»: в Британии сообщили, что случилось с Зеленским из-за Израиля

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация Обострение палестино-израильского конфликта

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила мировую общественность сменить фокус.

Внимание СМИ переключилось с Украины на Израиль, что негативно сказывается на помощи Киеву и самом президенте страны Владимире Зеленском. Об этом сообщает Sky News.

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл сообщил ресурсу, что после начала спецоперации и до эскалации на Ближнем Востоке украинскому лидеру удавалось привлекать внимание журналистов, на фоне чего Запад активно направлял ВСУ различного рода вооружения. Однако вспышка между Израилем и Палестиной повлияла на ситуацию.

«Зеленского лишили кислорода, ограничив внимание к нему в медиа, что неизбежно повлияет на получаемую помощь», — прокомментировал Белл.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. После нее последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Вместе с тем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом.

Тема:
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