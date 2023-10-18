Зачем президент США прилетел на Ближний Восток?
Фото: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson - CNP; 5-tv.ru
Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Самолет Байдена приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51. Согласно официальной трансляции, американского президента встертили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер Израиля Ицхак Герцог.
По данным ABC News, Байдена сопровождает усиленная охрана.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прежде заявил, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. По его словам, президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности. Предположительно, по завершении визита Байдена Тель-Авив отдаст приказ о начале наземной военной операции в секторе Газа.
US President Joe Biden arrives in Tel Aviv, Israel amid #IsraelPalestineConflict.
Israel PM and President Isaac Herzog receive him at Ben Gurion Airport.#Palestine #Israel #JoeBiden pic.twitter.com/mR6gjz2T0n
— World Times (@WorldTimesWT) October 18, 2023
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
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Ранее 5-tv.ru писал, что Китай встретил Путина с красной дорожкой, которой не было у Блинкена.
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