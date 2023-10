Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Самолет Байдена приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51. Согласно официальной трансляции, американского президента встертили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер Израиля Ицхак Герцог.

По данным ABC News, Байдена сопровождает усиленная охрана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прежде заявил, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. По его словам, президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности. Предположительно, по завершении визита Байдена Тель-Авив отдаст приказ о начале наземной военной операции в секторе Газа.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

