Байден прибыл в Израиль с официальным визитом

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Зачем президент США прилетел на Ближний Восток?

Байден прибыл в Израиль с официальным визитом

Фото: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson - CNP; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Самолет Байдена приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51. Согласно официальной трансляции, американского президента встертили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер Израиля Ицхак Герцог.

По данным ABC News, Байдена сопровождает усиленная охрана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прежде заявил, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. По его словам, президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности. Предположительно, по завершении визита Байдена Тель-Авив отдаст приказ о начале наземной военной операции в секторе Газа.

US President Joe Biden arrives in Tel Aviv, Israel amid #IsraelPalestineConflict.

Israel PM and President Isaac Herzog receive him at Ben Gurion Airport.#Palestine #Israel #JoeBiden pic.twitter.com/mR6gjz2T0n

— World Times (@WorldTimesWT) October 18, 2023

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

«Мир на грани потрясений»: что произойдет после визита Байдена в Израиль

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай встретил Путина с красной дорожкой, которой не было у Блинкена.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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