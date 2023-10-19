Белоснежная улыбка: раскрыт дешевый способ отбелить зубы

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Отбелить зубы в домашних условиях можно с помощью соды

Белоснежная улыбка: раскрыт дешевый способ отбелить зубы

Фото: depositphotos / ryanking999

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Модницы будут в восторге от результата.

Чтобы отбелить зубы, достаточно почистить их средством, которое есть на кухне у каждой хозяйки. Об этом рассказало издание utro.ru.

Для белоснежной улыбки достаточно обмакнуть щетку в соду и как следует натереть ей эмаль. Журналисты отмечают, что вкусовые ощущения во время процедуры оставляют желать лучшего. Но чего не сделаешь ради сияния зубов.

В то же время важно помнить, что сода является абразивом. Если чистить ей зубы на постоянной основе, то это непременно скажется на их состоянии. Но в некоторых случаях этот способ может прийти на помощь.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам специалиста, лучше не пользоваться отбеливающей зубной пастой чаще раза в неделю. На регулярной основе лучше всего пользоваться гигиеническими или реминерализирующими средствами. Также не стоит прибегать к народным способам отбеливания зубов.

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