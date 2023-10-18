Повреждают эмаль: какие зубные пасты вредны для зубов

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Алексей Панков
Алексей Панков 98 0

Стоматолог Автандилян: нельзя использовать отбеливающую пасту чаще раза в неделю

Повреждают эмаль: какие зубные пасты вредны для зубов

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Стоматологи советуют доверять заботу о зубах профессионалам.

Не стоит использовать отбеливающую зубную пасту чаще раза в неделю. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала стоматолог Луиза Автандилян.

По словам специалиста, пасты с высоким уровнем абразивности могут повреждать зубную эмаль. Поэтому ими не стоит злоупотреблять. На регулярной основе лучше всего пользоваться гигиеническими или реминерализирующими средствами.

«Средства с высоким уровнем абразивности (показатель выше 120) на основе карбамида пероксида и полирующих частиц служат для механического очищения зубной эмали от мягкого налета и пигментированных пятен. Однако такие зубные пасты достаточно агрессивны и могут повреждать зубную эмаль», — отметила врач.

Также специалист посоветовала отказаться от использования народных средств. Лимонная кислота и сода могут помочь отбелить зубы на короткий период, но последствия для эмали будут фатальными. Лучше всего доверять подобные процедуры профессионалам.

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