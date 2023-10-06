Чтобы зубки не болели: с какого возраста нужно водить детей к стоматологу

Нужно ли лечить молочные зубы, или лучше подождать, когда они сами выпадут, как считалось раньше?

Ребенка следует начинать водить к стоматологу примерно с двух лет. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-имплантолог-ортопед Сабит Алиев.

Забота о зубах — с детского сада

Двухлетний возраст для малыша является наиболее оптимальным, чтобы впервые показать его стоматологу. Как объясняет врач, к этому времени у ребенка уже сформированы до 20 молочных зубов, что уже позволит специалисту оценить состояние полости рта маленького пациента.

«Врач сможет определить, ровно ли растут зубы, какой нужен уход. Далее по состоянию зубов стоматолог расскажет о необходимых процедурах, чтобы в старшем возрасте ребенок не мучился с зубами», — говорит Сабит Алиев.

Нужна профилактика

Для того чтобы зубы ребенка росли красивыми и ровными, врач советует родителям использовать герметизацию фиссур — углублений между жевательными буграми. Эта профилактическая процедура позволяет, в том числе, защитить зубы от кариеса.

«Запечатывание позволит легче чистить зубы и предотвратить разрушение эмали. Более того, запечатка фиссур предотвратит вырывание молочных зубов из-за разрушений. А современная медицина считает, что если зуб не упал сам, то вырывать нежелательно. Так как это может привести к искривлению зубного ряда и нарушению прикуса в будущем», — подчеркивает врач.

По мнению стоматолога, детям, как и взрослым, нужно регулярно избавляться от налета с помощью профессиональной чистки. Ее можно проводить ребенку с трех лет. Также стоит применять активаторы, чтобы исправить прикус еще в начале.

Укрепление витаминами

Сабит Алиев рассказывает, что всего в 5% случаев у детей нет никаких проблем с зубами. остальные же рано или поздно начинают жаловаться родителям на дискомфорт и даже боль. К тому же, зубы, которые не лечили в детском возрасте, могут беспокоить и при взрослении. Поэтому так важно, помимо помощи профессионалов, самим поддерживать здоровую полость рта. В этом поможет прием витаминов.

«Для правильного развития зубов ребенку необходимы такие витамины, как кальций, фосфор и витамин D. Лучше всего пропивать их не по отдельности, а в составе витаминного комплекса», — объясняет стоматолог.

Также родителям обязательно нужно научить ребенка правильно чистить зубы и пользоваться зубной нитью, а еще проводить беседы о вреде сахара.

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