«Уже завтра»: во Франции задумались о сроках окончания спецоперации

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 43 0

Французский генерал Клермон: окончание конфликта на Украине значило бы победу РФ

«Уже завтра»: во Франции задумались о сроках окончания спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

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Тема:
Спецоперация

ВСУ допустили серьезную ошибку в зоне СВО.

Один из французских военных порассуждал, что бы случилось, если бы конфликт на Украине закончился бы завтра. Слова генерала Бруно Клермона привело издание Valeurs Actuelles.

По его словам, окончание боевых действий в данный момент означало бы стопроцентную победу Российской Федерации.

«Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы», — заявил Клермон.

Журналисты издания также отметили, что хваленное контрнаступление украинских боевиков не достигло своих целей, так как в планировании хода боевых действий командование ВСУ допустило ряд серьезных ошибок. К примеру, им так и не удалось почти за полгода прорвать первую линию российской обороны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ.

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