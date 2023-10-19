Прямо в кадык: как Баталов чуть не погиб на съемках «Москва слезам не верит»

Легендарная роль как будто бы притягивала к себе проблемы.

Роль Гоги в культовой картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» как будто бы притягивала к себе неприятности. Сначала режиссер очень долго не мог найти на главную мужскую роль подходящего актера.

Перебрав множество вариантов, среди которых были такие глыбы, как Виталий Соломин и Олег Ефремов, Меньшов настолько отчаялся, что готов был сам сыграть персонажа. Алексей Баталов попал в фильм случайно — режиссер изначально даже не рассматривал кандидатуру актера из-за того, что тот был старше других кандидатов на десять лет.

Мнение Меньшова изменилось, когда он случайно увидел по телевизору фильм «Дорогой мой человек». Но актер как будто чувствовал, то с ролью что-то не так — он пытался отказаться от участия в съемках, думая, что его зовут в очередную «ленту по затертой, чисто советской схеме», пишет издание «Экспресс газета».

Режиссер смог уговорить Алексея Владимировича сыграть злополучную роль, тем самым, ненароком чуть не лишив актера жизни. У картины был довольно ограниченный бюджет.

Многие сцены приходилось снимать своими силами. Вот и для эпизода драки с хулиганами в темной подворотне вместо каскадеров были приглашены настоящие самбисты.

Во время съемки потасовки один из них не рассчитал силу и ударил Баталова прямо в кадык — актер сразу начал задыхаться.

«Пропало мое кино», — чуть не плакал Меньшов, когда на съемки пришлось экстренно вызывать карету скорой помощи.

Чтобы не сорвать производство фильма, съемочной группе пришлось утаить случившееся. К счастью, Баталов смог быстро вернуться в строй, а роль Гоги стала одной из лучших в его карьере.

«Этот фильм не надоедает зрителю. Мы не ждали, что картина будет пользоваться таким успехом. Спасибо Володе за бесценный подарок», — признавался потом актер.

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