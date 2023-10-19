Пранкеры Вован и Лексус вывели на чистую воду премьера Испании

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Премьер Испании признал, что ЕС не отменит санкции ради зерновой сделки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alejandro MartÃƒÂ­Nez VÃƒÂ©Lez; 5-tv.ru

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В разговоре с ними он рассказал о планах ЕС по возращению России в систему межбанковских платежей SWIFT и объяснил позицию Испании по конфликту России с Украиной.

ЕС не позволит вернуть доступ российским банкам к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказал испанский премьер-министр Педро Санчес. По его словам, зерновая сделка, конечно важна, но на отмену введенных в отношении некоторых организаций ограничений Еврокомиссия не согласится. Но вопрос сейчас прорабатывается.

«Как я уже упоминал ранее, переподключение к SWIFT не получит одобрения со стороны ЕС, но уверен, что платежи могут осуществляться через другие банки, которые не были отключены от SWIFT, мы работаем по данному вопросу с ООН, а также с ЕС», — заявил испанский политик.

Все это время Санчес был уверен, что общается с кем-то из лидеров африканских стран. Пранкеры также расспросили о мнении испанца об украинском конфликте. Политик заверил — его страна всегда выступала за мир, но на замечания о том, что это именно Киев не хочет садиться за стол переговоров, Санчес заявил, что Испания в этой ситуации «должна поддерживать Украину».

Ранее в России заявили об отсутствии диалога с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT, сообщал 5-tv.ru.

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