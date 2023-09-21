Велика ли вероятность восстановить зерновую сделку без выполнения требований Москвы?

Никакого диалога по односторонним санкциям, включающих переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT для восстановления зерновой сделки, Россия и ЕС не ведут. Такова ситуация на текущий момент. Об этом в себеде с «Известиями» заявили постпредстве РФ при Евросоюзе.

«Диалога с Евросоюзом по поводу односторонних нелегитимных санкций в отношении нашей страны мы не ведем. Это в равной степени касается условий возобновления участия России в черноморской инициативе», — подчеркивалось в заявлении.

Дипломаты пояснили: зарубежные «партнеры» страны уже неоднократно демострировали свое пренебрежение к ситуации со сделкой. Мало того: умышленно игнорировали требования Москвы, прописанные в меморандуме Россия-ООН. В положениях четко прописана позиция РФ, в соответствии с которой необходимо продвижение сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

«В контексте развязанной против нас экономической войны рассчитывать на то, что Евросоюз проявит заботу о продовольственной безопасности нуждающихся стран, не приходится», — подытожили эксперты в мировой политке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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