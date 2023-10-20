«Не омрачайте будущее»: к чему может привести конфликт Прилучного и Муцениеце

Бывшие супруги продолжают выяснять отношения.

Бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают публично выяснять отношения. К конфликту подключилась и новая жена актера Зепюр Брутян. По мнению психолога Андрея Зберовского, подобные разборки могут навредить общим детям артистов. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам специалиста, принимая решение о разводе и расставании, мужчина должен сделать все, чтобы не оставалось после себя какие-то нерешенные материальные или финансовые вопросы. Желательно, чтобы все было сделано мирно и по взаимному согласию.

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Если же этого не происходит, родители идут в суд и участвуют в зачастую затяжном процессе. Естественно, расставить все точки над «i» очень важно, но еще лучше — стараться, чтобы разборки не влияли на детей.

«Для психологического здоровья детей важно исключить какие-то публичные негативные комментарии высказывания в том числе, на тему финансовых или судебных взаимоотношений, конфликтов, чтобы дети не были вовлечены в эту историю. Потому что к детям нужно относиться к маме и папе по-прежнему с любовью и нежностью и открытостью, никак не омрачая это именно судебными или публичными какими-то выяснениями отношений», — подчеркивает специалист.

Что касается Брутян, по мнению психолога, любая девушка, которая вышла замуж за мужчину со сложной историей в прошлом, не должна вмешиваться во взаимоотношения бывших супругов. Лучше всего позволить своему избраннику решить спорные вопросы непосредственно с экс-женой. И, опять же, стоит избегать публичных обсуждений конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что грозит Прилучному, если он не заплатит Муцениеце.