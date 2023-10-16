Отыгралась за все обиды: Брутян отвесила Муцениеце публичную оплеуху

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Алина Крылова
Алина Крылова 4 233 0

Жена Прилучного Брутян публично упрекнула бывшую супругу артиста Муцениеце

Отыгралась за все обиды: Брутян отвесила Муцениеце публичную оплеуху

Фото: Instagram* / bugevuge

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В звездном семействе, кажется, еще не скоро воцарится мир.

После развода с актрисой Агатой Муцениеце, «мажор» Павел Прилучный обрел счастье. В жены актер взял красавицу-актрису Зепюр Брутян. Уже спустя полгода знаменитость родила звездному мужу сына. Казалось, теперь в звездном семействе воцарится абсолютный покой.

Однако выдохнуть Прилучному Муцениеце не дала. Сначала знаменитость подала на супруга в суд с требованием отдать ей квартиру, позже вновь нанесла по Прилучному удар, попутно решив отсудить у него деньги. Теперь и вовсе стало известно, что актриса в третий раз выступила с иском: на этот раз актриса «Закрытой школы» требует с бывшего мужа выплаты алиментов на двух старших детей.

Порядком уставшая от постоянных склок и выяснений отношений Брутян за словом в карман не полезла. Актриса решила публично заступиться за своего супруга, попутно намекнув: Муцениеце давно пора вычеркнуть из их жизни. Причем сделала Зепюр это максимально изящно: через намеки и похвалу Прилучного.

«Я желаю тебе, чтобы рядом с нашей семьей были только адекватные и благодарные люди. И верю, что Бог все видит и слышит», — завершила свой пост в соцсетях Брутян.

Чуть ранее Агата Муцениеце в своем влоге на YouTube вновь задела Прилучного за живое, намекнув, что ее бывший супруг входит в список жадных отцов. Судя по всему, исповедь актрисы в публичном поле в итоге и привела ее к тому, что она решила подать на Прилучного в суд.

До этого 5-tv.ru писал, как съемки с Прилучным едва не закончились гибелью актера.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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