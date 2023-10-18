Они боятся: США передали ВСУ «неполноценные» ракеты ATACMS

Independent: США передали Киеву ATACMS с малой дальностью из-за страха перед РФ
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge
Дальнобойные ракеты оказались не такими уж и дальнобойными. Что задумали в Штатах?
Вашингтон поставил Киеву партию обещанных ракет ATACMS, однако с урезанной дальностью действия. США боятся, что более серьезное оружие приведет к большей эскалации конфликта с Россией, пишет издание Independent.
В материале указано, что американская сторона попросту боится Россию. Известно, что полноценные ATACMS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. На какую дистанцию могут сейчас рассчитывать ВСУ — не уточняется.
«Версия ATACMS, которая отправилась на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, на которое могут ударить ракеты», — сообщает автор.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США тайно передали ВСУ небольшую партию ракет ATACMS. По информации других СМИ, данные снаряды могут быть снабжены кассетной боевой частью.
На Украине получение поставки подтвердили. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в личном блоге отметил, что украинские нацисты уже опробовали снаряды в действии, применив их для обстрела Бердянска в Запорожской области.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ смогут отражать атаки ракет ATACMS.
- 18 окт
- Подарок от США: что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ
- 18 окт
- ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки на Крым дважды за час
- 18 окт
- Мир с содроганием увидел последствия удара по больнице в секторе Газа: самые важные события дня
- 18 окт
- Российский флот отражает воздушную атаку в районе Сухарной балки
- 18 окт
- «Бороться сложно»: на Западе предупредили ВСУ о хитром маневре российских войск
- 18 окт
- Запад замалчивает: в США рассказали, что произошло с украинскими системами ПВО
- 18 окт
- «Патовая ситуация»: как ВСУ будут проводить маневры на фоне сокращения помощи
- 18 окт
- На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
- 18 окт
- «Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины
- 18 окт
- «Россия тоже рассчитывает»: Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль
Читайте также
87%
0.02 102.91
0.16
Нашли ошибку?