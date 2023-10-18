Они боятся: США передали ВСУ «неполноценные» ракеты ATACMS

Дальнобойные ракеты оказались не такими уж и дальнобойными. Что задумали в Штатах?

Вашингтон поставил Киеву партию обещанных ракет ATACMS, однако с урезанной дальностью действия. США боятся, что более серьезное оружие приведет к большей эскалации конфликта с Россией, пишет издание Independent.

В материале указано, что американская сторона попросту боится Россию. Известно, что полноценные ATACMS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. На какую дистанцию могут сейчас рассчитывать ВСУ — не уточняется.

«Версия ATACMS, которая отправилась на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, на которое могут ударить ракеты», — сообщает автор.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США тайно передали ВСУ небольшую партию ракет ATACMS. По информации других СМИ, данные снаряды могут быть снабжены кассетной боевой частью.

На Украине получение поставки подтвердили. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в личном блоге отметил, что украинские нацисты уже опробовали снаряды в действии, применив их для обстрела Бердянска в Запорожской области.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ смогут отражать атаки ракет ATACMS.