В России с 1 января 2024 года увеличатся пенсии и социальные выплаты

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

Также увеличатся выплаты работникам социальной сферы.

В России с 1 января 2024 года увеличатся пенсии и социальные выплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV IZVESTIA

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С 1 января 2024 года в России пенсии увеличатся на 7,5%, рассказал специалист сервиса «Сравни» Максим Глазков в беседе с RT. Таким образом неработающие пенсионеры будут получать до 23,4 тысячи рублей.

Социальную пенсию будет получать группа граждан, которая включает в себя нетрудоспособных лиц и тех, у кого нет достаточного стажа для других пенсионных категорий. К этой группе относятся лица, достигшие пенсионного возраста, имеющие ограниченные возможности здоровья, потерявшие кормильца, дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет и учащиеся на очной форме обучения.

Льготные категории пенсионеров также получат проиндексированную пенсию на 7,5%, включающую граждан с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, пострадавших от радиации, героев России и СССР, героев труда и полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы, а также граждан, пострадавших от Чернобыльской аварии.

Для работающих пенсионеров процент индексации в 2024 году будет рассчитываться индивидуально в зависимости от стажа. Военные пенсионеры получат прибавку в размере 4,5% с 1 октября 2024 года, а пенсионерам в возрасте от 80 лет будет выплачена удвоенная фиксированная сумма к страховой пенсии по старости.

Повышение дохода также ожидает работников сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры, которым выплаты вырастут на 9,8% с 1 января 2024 года. Сюда входят работники социальных учреждений, сотрудники силовых структур, педагоги, работники культуры, медицинские работники, сотрудники соцслужб, а также работники сельских и лесных хозяйств.

Также запланирована индексация зарплат оставшимся категориям бюджетников и работников федеральных учреждений на 1 октября 2024 года. Эта индексация будет увеличена на 4,5%. Однако для ряда госслужащих индексация в 2024 году будет отменена, включая федеральных гражданских госслужащих и лиц, занимающих государственные должности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменятся соцвыплаты в России в 2024 году?

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