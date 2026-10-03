Пенсии в 2027 году: названы предварительные размеры повышения

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 800 0

Расчеты индексации пока предварительные, а сроки и основания прибавки зависят от категории выплат.

Кому и на сколько повысят пенсии в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В России планируют повысить все виды пенсий в 2027 году

Страховые, социальные и военные пенсии в России планируют увеличить в 2027 году. О предполагаемых сроках и размерах повышения 3 октября рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.

По ее словам, принятое в 2026 году решение предусматривает индексацию страховых пенсий дважды в год. Первое повышение намечено на 1 февраля.

«С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%. Это прогнозный уровень фактической инфляции за 2026 год — именно под нее подгоняется февральская индексация», — пояснила Подольская.

Вторую прибавку к страховым пенсиям планируют с 1 апреля — предварительно на 3,3%. При ее расчете будут учитывать рост средней заработной платы и доходов Социального фонда.

Для работающих пенсионеров в августе предусмотрен дополнительный перерасчет на основании индивидуальных пенсионных коэффициентов, заработанных за 2026 год. Тогда же накопительные пенсии пересчитают с учетом дохода от инвестирования пенсионных накоплений.

Социальные пенсии с 1 апреля предполагается увеличить на 6,8%. Подольская уточнила, что окончательный коэффициент Министерство труда пока не утвердило: он зависит от роста прожиточного минимума пенсионера.

«Следующая категория — военные пенсии. Их планируют проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Размер выплаты увеличится вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих», — добавила эксперт.

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