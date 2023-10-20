ВС РФ уничтожили 12 украинских самолетов в зоне СВО за неделю

Российские войска за неделю уничтожили 12 украинских самолетов в зоне спецоперации, среди них — десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, бойцы за это время сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

«Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов Миг-29», — добавили в Минобороны.

По данным ведомства, всего с начала спецоперации уничтожено 500 самолетов противника, а также 252 вертолета и 8104 беспилотных летательных аппарата.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продвижение Вооруженных сил России в зоне спецоперации серьезно ударит по Киеву, особенно на фоне сокращения поддержки со тороны западных стран.