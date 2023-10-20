Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: продвижение ВС РФ серьезно ударит по Киеву
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Важную роль для киевского режима играют поставки оружия от западных стран, однако поддержка в ближайшее время значительно уменьшится.
Продвижение Вооруженных сил России в зоне спецоперации серьезно ударит по Киеву, особенно на фоне сокращения поддержки со тороны западных стран. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Он указал, что для Украины поставки оружия — критически важный фактор, без которого отражать атаки боевики не смогут. Но из-за событий в Израиле поток вооружения от США и союзников будет спадать.
«Пока есть ее слабенький поток, они пытаются так или иначе держаться. Но это не остановит продвижения русских», — отметил аналитик в беседе на YouTube-канале Judging Freedom.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина не победит Россию даже с колоссальными тратами западных стран в качестве поддержки.
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