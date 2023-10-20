В РФ стала обязательной для всех двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Какие способы дополнительного подтверждения есть?

В РФ стала обязательной для всех двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Двухфакторная аутентификация для входа на «Госуслуги» стала обязательной для всех пользователей, а не только для новых или восстановившихся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Отныне каждый пользователь для входа на портал должен ввести логин, пароль и воспользоваться дополнительным способом подтверждения. Есть разные варианты это сделать: одноразовый код из смс-сообщения, код из специального приложения (ТОТР) или биометрия при отдельном согласии.

Выбрать наиболее подходящий способ можно в личном кабинете.

Зачем нужна двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»?

Дополнительный способ подтверждения для входа на портал стал обязательным с 1 октября для новых пользователей и тех, кто восстанавливает учетную запись. Это необходимо, чтобы повысить уровень безопасности аккаунтов на «Госуслугах» и защитить их персональные данные от мошенников. 5-tv.ru уже рассказывал, как не допустить взлома учетной записи на портале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в WhatsApp* появилась возможность использовать два аккаунта одновременно.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны

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В РФ стала обязательной для всех двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»

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