Признанный иноагентом замглавы МИД добивался передачи Курильских островов Японии

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 28 0

ТАСС: Бывший замглавы МИД России Кунадзе* лоббировал передачу Курил Японии

Признанный иноагентом замглавы МИД добивался передачи Курильских островов Японии

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Читайте нас в: Дзен Новости

По информации дипломатов, речь идет о временах, когда министром иностранных дел России был Андрей Козырев.

Бывший заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Георгий Кунадзе* в свое время работы в ведомстве разрабатывал идею передачи Курильских островов Японии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник в Министерстве.

По информации дипломатов, речь идет о временах, когда министром иностранных дел России был Андрей Козырев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 20 октября Минюст включил в реестр иноагентов трех человек. Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, среди них числятся Илья Косыгин* — главный редактор владимирского издания «Довод»*, Михаил Савва* — политолог, Георгий Кунадзе* — бывший замминистра иностранных дел РФ.

* — признан РФ иноагентом.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:43
Прошел месяц: вдова Алексея Янина впервые вышла в свет
4:25
Признанный иноагентом замглавы МИД добивался передачи Курильских островов Японии
4:07
Дефицит бюджета США вырос за год на 320 миллиардов долларов и достиг 6,3% ВВП
3:49
Ожить можно? Умерший человек полтора года перемещался в гробу
3:31
Ненастоящий доктор: беглого лже-стоматолога экстрадировали из Сербии в Россию
3:18
Женщины — в группе риска: чем опасен остеопороз и как избежать недуга

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
В Кремле отреагировали на сообщения Латвии о закрытии для РФ Балтийского моря
Несколько кандидатов: кто станет преемником Владимира Зеленского
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023