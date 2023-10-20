Минюст включил в реестр иноагентов трех человек

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 60 0

Список иноагентов пополнили дипломат Кунадзе, журналист Косыгин и социолог Савва

Минюст включил в реестр иноагентов трех человек

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Эти лица открыто выступают в поддержку властей Украины. Кто включен в список?

Министерство юстиции РФ расширило реестр иноагентов, добавив в него трех человек. Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, среди них числятся Илья Косыгин* — главный редактор владимирского издания «Довод»*, Михаил Савва* — политолог, Георгий Кунадзе* — бывший замминистра иностранных дел РФ.

Все лица не стесняясь выступают в поддержку властей Украины. Также они негативно высказывались в отношении специальной военной операции (СВО) и распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении Галкина* составили протокол о нарушении закона об иноагентах. Беглому шоумену грозит штраф до 50 тысяч рублей.

* — признан РФ иноагентом.

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