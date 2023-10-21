ВКС России сбили украинские МиГ-29, Ми-8 и бомбардировщик Су-24 в районе Одессы
МО РФ: истребители ВКС в районе Одессы сбили украинский самолет Су-24
Фото: © РИА Новости
Также российские военные уничтожили 23 украинских беспилотника в зоне СВО.
Российская истребительная авиация за минувшие сутки сбила истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и бомбардировщик Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в небе на Донецкой и Луганской народными республиками, и Запорожской областью за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 23 украинских беспилотника.
Кроме того, в Минобороны сообщили о перехвате двух противокорабельных крылатых ракет «Нептун», четырех противорадиолокационных ракет HARM и реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS.
Накануне военное ведомство опубликовало видео перехвата трех британских истребителей над акваторией Черного моря. Для этого в небо были подняты два российских сверхзвуковых тяжелых истребителя Су-27. В итоге иностранные самолеты развернулись в сторону от границы РФ, после чего Су-27 вернулись на аэродром базирования.
Ранее 5-tv.ru показал, как готовят штурмовики Су-25 к боевому вылету в зоне СВО.
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