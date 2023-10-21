Бизнесмен Никита Ефремов «обул» покупателей, ведется проверка

Деятельность предпринимателя проверяют ответственные органы.

Два магазина Никиты Ефремова в Москве и Санкт-Петербурге закрыты. Компания сообщила, что точки сегодня недоступны из-за «технических работ».

Ранее блогер AndrewMADEit снял разоблачительный ролик в котором показал разницу между товаром бизнесмена и оригинальной продукций и заявил, что Ефремов торгует подделками на известные бренды, а в его магазинах завышают цены и хамят покупателям. В ответ на это предприниматель снял собственное видео в котором также сравнил продукцию из магазинов с оригиналом. Блогер, который снял «разоблачение» на шоурумы Ефремова, также заявил, что после выхода ролика ему начали угрожать и требовали удалить видео.

Однако именно медийное противостояние привлекло внимание органов. Часть обуви, которая продается в магазинах Никиты Ефремова, была ввезена в Россию нелегально, у нее нет обязательной маркировки «Честный знак». Об этом «Известиям» сообщил директор по защите легального оборота ЦРПТ Максим Курганский.

Следователи вместе со специалистами «Честного знака» сейчас ведут расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто украл у Сергея Шнурова пять миллионов рублей.