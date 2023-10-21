Полуостров вошел в состав нашей страны в 2014 году по итогам проведенного референдума.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Крым частью истории России.

Комментируя пути урегулирования украинского конфликта, Шредер отметил, что киевскому режиму в первую очередь стоит отказаться от желания вернуть контроль над полуостровом, поскольку он был российским с исторических времен.

«Крым. Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории», — отметил Шредер в интервью Berliner Zeitung.

Также политик отметил, что Украине не стоит пытаться стать членом НАТО. Он указал, что Киев все равно не сможет выполнить условия для вступления в Североатлантический альянс.

Прежде Шредер заявил, что компромисса между Киевом и Москвой на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года не захотели США. Именно по вине последней стороны мирные переговоры были сорваны.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты американского аналитического центра Responsible Statecraft предрекли Киеву тяжелые последствия в случае попытки вернуть Крым под свой контроль.