«Дорогой Джо»: в Европе заговорили об «особом внимании» Байдена к фон дер Ляйен

Президент США принял главу Еврокомиссии в Вашингтоне и побаловал прогулкой по Розовому саду Белого дома.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была принята президентом США Джо Байденом в Белом Доме с особыми знаками внимания в ходе саммита ЕС — США 20 октября. Как написала в своей статье для немецкого издания Die Welt обозреватель Стефани Больцен, политики обращаются друг к другу не иначе как «дорогой Джо» и «Урсула». Такое поведение, по словам автора материала, насторожило наблюдателей.

«На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции», — заявила Больцен.

Как отметила обозреватель, во время встречи глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома. При этом упомянутый Шарль Мишель удостоился лишь беседы с американским лидером в Овальном кабинете. Главы Евросовета и Еврокомиссии прибыли в Белый дом в разное время, когда же Мишель выступал, фон дер Ляйен «неподвижно сидела, даже не поднимая головы».

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