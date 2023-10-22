«Дорогой Джо»: в Европе заговорили об «особом внимании» Байдена к фон дер Ляйен

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Welt: особое отношение Джо Байдена к фон дер Ляйен насторожило наблюдателей

«Дорогой Джо»: в Европе заговорили об «особом внимании» Байдена к фон дер Ляйен

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент США принял главу Еврокомиссии в Вашингтоне и побаловал прогулкой по Розовому саду Белого дома.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была принята президентом США Джо Байденом в Белом Доме с особыми знаками внимания в ходе саммита ЕС — США 20 октября. Как написала в своей статье для немецкого издания Die Welt обозреватель Стефани Больцен, политики обращаются друг к другу не иначе как «дорогой Джо» и «Урсула». Такое поведение, по словам автора материала, насторожило наблюдателей.

«На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции», — заявила Больцен.

Как отметила обозреватель, во время встречи глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома. При этом упомянутый Шарль Мишель удостоился лишь беседы с американским лидером в Овальном кабинете. Главы Евросовета и Еврокомиссии прибыли в Белый дом в разное время, когда же Мишель выступал, фон дер Ляйен «неподвижно сидела, даже не поднимая головы».

Ранее, писал 5-tv.ru, в НАТО собрали срочное заседание из-за встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
Гуманитарная катастрофа: что происходит в секторе Газа
6:22
«Дорогой Джо»: в Европе заговорили об «особом внимании» Байдена к фон дер Ляйен
6:07
Воруют голоса и губят карьеру: какую опасность для профессии дикторов представляет ИИ
5:47
В США жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл
5:31
Спорт вне политики: Путин раскритиковал МОК за подход к проведению соревнований
5:12
«В молодости — вообще огонь»: солистки «Тутси» признались в любви к Юрию Антонову

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
Певица Валерия Девятова начала жить самостоятельно с 13 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023