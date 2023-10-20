В НАТО собрали срочное заседание из-за встречи Путина и Орбана

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 719 0

Bloomberg: в НАТО собрали срочное заседание из-за встречи Путина и Орбана

В НАТО собрали срочное заседание из-за встречи Путина и Орбана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Чем так недовольны западные страны? Что не так, по их мнению, делает Венгрия?

Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вызвали обеспокоенность союзников по НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американское посольство.

Газета отмечает, что такая реакция на встречу двух политиков говорит о разногласиях внутри Североатлантического альянса. После сообщений о переговорах Путина и Орбана страны-участницы НАТО собрались срочное заседание, добавили журналисты.

Американцы уже обвиняла венгерских политиков в подрыве единства Запада из-за соглашений с Россией, попытках сократить помощь киевскому режиму и препятствовании санкциям, введенным в отношении Москвы.

Путин провел переговоры с Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Однако их беседа также очень не понравилась главе эстонского кабмина Каи Каллас, чей муж организовывал грузоперевозки по РФ. Женщина заявила, что испытала неприязнь, когда увидела фото с саммита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем встретился Владимир Путин в Пекине.

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