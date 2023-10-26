Умерла звезда сериала «Четыре танкиста и собака» Барбара Стеслович

Артистка скончалась в возрасте 87 лет.
Фото: Кадр из к/ф «Преступник оставляет след», реж. Александр Сцибор-Рыльский, 1966 г.
Ушла из жизни актриса театра и кино Барбара Стеслович, сообщает издание Krknews.
Артистка скончалась в возрасте 87 лет 24 октября. Причина смерти не раскрывается.
Стеслович дебютировала на большом экране в 1966 году. Наибольшую известность она получила благодаря ролям в проектах «Четыре танкиста и собака», «Преступник оставляет след», «Бумеранг», «Высокий полет».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини умер после продолжительной борьбы с раком легких.
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