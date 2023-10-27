Разработку уже успели оценить по достоинству наши летчики.

Новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) позволяет российским вертолетчикам поражать цели без входа в зону работы противовоздушной обороны (ПВО) противника. Об этом сообщил в интервью «Красной звезде» начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов.

По его словам, в ВКС уже не первый год получают модернизированные вертолеты вроде Ка-52М и Ми-28НМ, которые применяют новую ракету. Новые возможности российских модернизированных вертолетов уже успели высоко оценить наши летчики.

Прежде командир роты ударных украинских беспилотников заявил о преимуществах наших дронов на поле боя. По его словам, только один отряд российских солдат может использовать до 50 квадрокоптеров в сутки, в то время как у ВСУ такого ресурса и близко нет.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.