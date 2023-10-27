Как правило, если человек опаздывает на работу, это происходит по причинам, которые от него не зависят (к примеру, заболел ребенок или по пути образовалась пробка на дороге). Какой бы ни была причина вашего опоздания, важно вовремя сообщить своему непосредственному руководителю, что вы задерживаетесь, и честно рассказать начальству, что произошло, когда доедете до работы. Ниже приведен полный инструктаж по действию в аналогичной ситуации.

Позвонить заранее

Оцените, как сильно вы опаздываете. Учтите обстоятельства, которые заставляют вас задержаться, и подумайте, сколько вам нужно времени, чтобы добраться до работы. Возможно, вы задерживаетесь всего на пару минут, и в этом нет ничего страшного. Если вам кажется, что вы сильно опаздываете, важно обязательно сообщить об этом руководству.

Подумайте, сколько еще времени потребуется на решение текущей проблемы, чтобы понять, когда вам удастся попасть на работу. Например, если вы застряли в пробке, откройте приложение для навигации, которое рассчитывает время ожидания в пробках в режиме реального времени. Это позволит оценить, как долго вы еще будете в пути.

Если ваш работодатель будет знать, когда примерно вы появитесь в офисе, он не будет нервничать и сможет внести изменения в свой график.

Позвоните на работу, если вы опаздываете более, чем на пять минут. Если только вы не уверены, что успеете на работу, несмотря на задержку в пути, позвоните сотрудникам и сообщите, что опаздываете. Объясните, что случилось и сколько времени вам еще нужно

Если вы не знаете, как сильно вы опоздаете, позвоните все равно на всякий случай.

Учтите планы на рабочий день и позвоните раньше, если это необходимо. Ваше опоздание может привести к неудобствам для других. Если в вашем магазине стартует большая распродажа или вам предстоит важная встреча, вам стоит предупредить работодателя или клиента как можно скорее.

Если вы позвоните сразу, коллега сможет подменить вас, пока вы не доедете.

Постарайтесь поговорить с начальством. Когда трубка будет снята, попросите переключить вас на менеджера, супервайзера или заместителя директора. Благодаря этому нужный человек получит ваше сообщение вовремя. Если вам нужно передать важную информацию, сообщите ее секретарю или офис-менеджеру. Эти люди фиксируют информацию, полученную по телефону, поэтому ваш звонок будет отмечен.

Не объясняйте ситуацию коллеге. Если его или ее что-то отвлечет, возможно, коллега забудет передать информацию.

Как принести извинения лично

Объяснитесь перед начальством, как только доберетесь до работы. Извинения и объяснения должны быть первым, чем вы займетесь на работе. Скорее всего, ваш руководитель простит вас, и вы сможете вернуться к работе. Иначе он сам подойдет к вам и спросит, почему вы опоздали.

Принесите извинения лично, даже если вы звонили заранее, чтобы предупредить, что опоздаете.

Если откладывать разговор из-за занятости или страха перед начальством, возможно, у руководства сложится впечатление, что вы несерьезно и безразлично относитесь к работе, что негативно скажется на вашем положении в компании.

Вкратце объясните, почему вы задержались. Когда у вас будет возможность поговорить с руководителем, объясните ему, что вынудило вас опоздать. Объяснение должно быть четким, искренним и понятным. Чем более сложной будет причина опоздания, тем больше она будет похожа на попытку выгородить себя.

Не нужно добавлять к своему расскажу множество деталей. Просто скажите так: «Я прошу прощения за то, что опоздал на пару минут сегодня. Моему ребенку стало плохо как раз в тот момент, когда я выходил из дома».

Не рассказывайте обо всех событиях дня, если они никак не связаны с работой. Если вы опоздали, потому что вас отвлек личный телефонный звонок или вы просидели час на унитазе, лучше не говорить об этом вовсе.

Будьте искренни. Во время извинений в ваших словах должно чувствоваться раскаяние. Руководитель сможет понять, действительно ли вам стыдно за ваше опоздание. Будьте честны и возьмите на себя ответственность за свой проступок.

Не смейтесь, не шутите и не пытайтесь отмахнуться от опоздания как от чего-то неважного. Все эти действия могут быть восприняты другими как признак неуважения.

Завершите разговор благодарностью. Что бы ни сказал вам руководитель и как бы он ни вывел вас из себя, найдите в себе силы для благодарности. В конце концов, именно благодаря этому человеку у вас есть эта работа. Немного подхалимства позволит вам добиться расположения руководителя, особенно если он резко негативно отреагировал на ваше опоздание.

В знак благодарности за снисходительность руководителя можно сказать так: «Спасибо вам за понимание. Я обещаю, что этого больше не повторится».

Поступиться своим самолюбием перед руководством может быть сложно, однако это самый дипломатичный вариант поведения, особенно если вы опоздали по своей вине.

Как быть честным и надежным сотрудником

Не врите и не придумывайте оправдания. Возможно, у вас возникнет желание придумать причину опоздания, но делать этого не стоит. То, почему вы опоздали, имеет меньшее значение, чем ваше желание сделать все возможное, чтобы не допустить повторения промаха. Кроме того, если правда выйдет наружу, это лишь усугубит ситуацию для вас.

Даже мелкие неточности могут скомпрометировать вас. Возможно, ваш руководитель услышит по радио, что пробки там, где, по вашим словам, вы застряли, нет.

Если вы сделаете акцент на том, как ваши действия повлияли на других, вы произведете более благоприятное впечатление. Не пытайтесь преуменьшить важность своего проступка. К примеру, фраза: «Благодарю вас за то, что смогли скорректировать рабочий график так быстро», — звучит лучше, чем: «На трассе была огромная пробка».

Дождитесь окончания встречи, чтобы принести извинения, если вы опоздали на рабочую встречу. Не стоит приносить извинения с порога только в том случае, если вы пришли на важную встречу. Лучше незаметно войти и присоединиться к участникам мероприятия. Извинение может подождать.

Старайтесь не шуметь, когда будете входить, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Извинения во время встречи не только прервут рабочий процесс, но и усилят ваш дискомфорт, поскольку вам придется признавать свой промах при всем начальстве и коллегах.

Делайте все возможное, чтобы не допускать опозданий в будущем. Безусловно, все время от времени опаздывают. Но если опоздания войдут у вас в привычку, вас будут воспринимать как ненадежного сотрудника. Как бы часто и искренне вы ни приносили извинения, повторяющиеся опоздания будут говорить о том, что вы не сожалеете о своих действиях, пишет wikihow.

Начните выходить на полчаса раньше, если это необходимо, чтобы у вас был запас времени по дороге на работу.

Не исключено, что вас могут отчитать, наказать или даже уволить за регулярные опоздания.

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