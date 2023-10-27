Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Виктор Федорович родился 21 июля 1937 года в Западно-Сибирском крае. Старт его спортивной карьеры был дан после службы в армии. В 1960 году Маматов занял 16-е место на чемпионате СССР по лыжным гонкам, который проходил в Свердловске. А вот на международной арене он дебютировал только в 29 лет, в 1966 году.

Через несколько месяцев он взял первое золото на чемпионате мира. По результатам соревнований он всего получил шесть наград, четыре из которых золотые. Две медали высшей пробы Маматов также получил на Олимпийских играх в 1968 и 1972 годах.

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